Officiellt: Morata och Dybala lämnar Juventus

Det har varit känt ett tag men nu är det officiellt. På torsdagen meddelar Juventus att Paulo Dybala, 28 och Alvaro Morata, 29, lämnar klubben.

Morata har varit utlånad till Juventus från Atlético Madrid senaste två säsongerna. Sista juni löper spanjorens låneavtal, och nu återvänder han till Spanien. Enligt Cope har Juventus varit intresserat av att köpa loss 29-åringen men inte till den satta prislappen på 35 miljoner euro (motsvarande drygt 370 miljoner svenska kronor).

Madrid-klubben ska inte heller varit redo att sänka priset på Morata, som totalt noterades för 20 mål samt 17 assist på 67 matcher i Juve-tröjan.

När det gäller Paulo Dybala stod det klart redan i början av maj att han inte skulle förlänga sitt utgående kontrakt med Juventus. Forwarden tog så själv avsked av fansen:

"Det är svårt att hitta de rätta orden för att säga hej då till er. Det är så många år och så många känslor. Jag trodde att vi skulle stanna tillsammans några år till, men ödet har lett oss in på olika vägar", skrev argentinaren på sociala medier.

Nu är det alltså officiellt att han lämnar Turin. Dybala anslöt till Juventus från Palermo sommaren 2015 och har vunnit fem Serie A-titlar med Turin-klubben under sina sju år i klubben.

All the best on your next adventure, @AlvaroMorata! ♈️👊