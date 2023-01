Officiellt: Paulina Nyström klar för Juventus

Paulina Nyström blev i januari kallad till den första januariturnén någonsin efter sin lyckade säsong med Eskilstuna United där hon stod för tio fullträffar.

Under januariturnén avslöjade förbundskapten Peter Gerhardsson att anfallaren hade skrivit på för Everton – men så var inte fallet.

Under onsdagen presenterades hon som Juventus senaste nyförvärv där hon skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med sommaren 2025.

- Jag är väldigt taggad. Det är en otroligt fin och fantastisk klubb på många sätt och vis. Jag är väldigt glad. Jag vill utvecklas och bli den bästa spelaren jag kan bli och jag tror verkligen att det här är rätt miljö för mig att kunna göra det, säger hon i JuventusTV.

Nyström kommer att bära tröjnummer sex.

Nyström har gjort 15 landskamper med U23-landslaget och stått för två mål. Samt representerat U19 och U17. Totalt har hon även gjort 78 damallsvenska matcher i sin karriär.

