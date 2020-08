Officiellt: Pedro lämnade Chelsea - nu klar för Serie A-klubb

Tidigare Barcelona-anfallaren Pedro, 33, lämnade tidigare i sommar Chelsea och har sedan dess rapporterats vara aktuell för en flytt till italienska storklubben Roma.

Nu är också flytten officiell.

Roma meddelar, via klubbens officiella hemsida, att Pedro har skrivit på ett kontrakt över tre år, det vill säga fram till sommaren 2023.

- Jag är glad över att vara här i Rom. Jag är glad över den här utmaningen och att få vara med och tävla för att uppnå våra mål under de kommande säsongerna. Jag vill också tacka supportrarna för det trevliga mottagandet. Jag hoppas på att göra dem lyckliga, säger spanjoren i en kommentar på klubbens hemsida.

33-åringen blev under förra säsongen noterad för två mål och tre assist på 23 matcher.

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player 💪 pic.twitter.com/ToViuer49F