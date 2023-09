Officiellt: Pereyra återvänder till Udinese - efter två månader

Argentinaren Roberto Pereyra, 32, lämnade Udinese efter den gångna säsongen.

Nu återvänder Pereyra till Serie A-klubben igen - månader efter avskedet. Parterna har kommit överens om ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2024.

"Kärlekshistorien mellan Udinese och Pereyra fortsätter", skriver klubben på sin hemsida.

Pereyra har under de senaste månaderna kopplats ihop med Cagliari, Salernitana, Parma, Palmeiras och saudiarabiska klubbar, men nu blir det alltså spel med Udinese igen.



Pereyra kom första gången till Udinese från River Plate under 2011, och lämnade sedan för Juventus under 2014. Därefter återvände han under 2020, och har totalt sett gjort 23 mål och 33 assist på 200 framträdanden med den italienska klubben.

Udinese är just nu på 17:e-plats med två poäng efter tre omgångar i Serie A.