Officiellt: Roma värvar Belotti

Det var i slutet av juni som Andrea Belotti lämnade Torino efter sju år i klubben. 28-årigen har varit klubblös sedan dess, men nu står det klart var han kommer spendera kommande åren.

På söndagen blev det officiellt att Roma värvar Belotti som bosman. Forwarden har skrivit på ett treårskontrakt och enligt La Repubblica kommer han att tjäna 3,2 miljoner euro (cirka 32 miljoner kronor) per säsong.

- Romas framsteg och ambition har varit tydligt för alla på senaste tiden. Båda de faktorerna har haft stor påverkan i mitt beslut (att skriva på för Roma), säger Belotti till Romas hemsida och fortsätter:

- I det här skedet av min karriär vill jag fortsätta utvecklas, dag för dag, och jag är överlycklig att få möjligheten att representera den här klubben.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Andrea Belotti 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @gallobelotti 🐓 pic.twitter.com/WWCLWMVWeP