Officiellt: United-floppen lämnar för Inter permanent

Anfallaren Alexis Sanchez har under den gångna Serie A-säsongen varit utlånad till Inter från Manchester United. Under en tid har det ryktats om att spelaren ska gå till klubben permanent och under torsdagen meddelar Milano-klubben att så blir fallet.

Det är på sin hemsida som Inter skriver att 31-åringen ansluter - utan någon övergångssumma - från Manchester United och att kontraktet med spelaren är skrivet till sommaren 2023.

Efter att chilenaren misslyckades med att ta en plats i United blev han utlånad till Inter inför säsongen 2019/2020. Men "‎I Nerazzurri" är inte den enda klubb i Italien som anfallaren har spelat för. Tidigare har Sanchez representerat Udinese, som han lämnade för FC Barcelona i juli 2011.

I Premier League-klubbarna Manchester United och Arsenal gjorde Alexis Sanchez över 150 matcher samt stod för 63 mål.