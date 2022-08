Officiellt: Vlasić lämnar West Ham - lånas ut till Torino

Det var inför säsongen 2020/21 som West Ham värvade Nikola Vlasić från CSKA Moskva. Sedan dess har kroaten noterats för ett mål på 31 matcher, men nu står det klart att han lämnar Londonklubben.

På torsdagen blev det officiellt att Torino lånar Vlasić över säsongen 2021/22.

"Alla i West Ham United vill önska Nikola lycka till", skriver klubben på sin hemsida.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har Torino en utköpsklausul på 15 miljoner euro, motsvarnade drygt 155 miljoner svenska kronor, inskriven i avtalet.

Torino slutade på tionde plats i Serie A förra säsongen.

We can confirm that Nikola Vlasic has joined Torino on loan.