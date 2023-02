Officiellt: Zaniolo lämnar Roma för Galatasaray

Sprickan mellan Nicolò Zaniolo och Roma var total de senaste månaderna.

Relationen ska ha brutit samman helt och hållet efter att 23-åringen bett om att få lämna klubben, men någon flytt blev aldrig av i januari. Romklubben ville nämligen inte sälja till rivalen Milan och italienaren själv var inte sugen på en flytt till Premier League - i alla fall inte inledningsvis.

Men nu, efter att övergångsfönstren i de stora ligorna stängt, får den offensive pjäsen trots allt igenom sin flytt.

Roma meddelar att Zaniolo sålts till turkiska Galatasaray och övergången är permanent.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano landar övergångssumman på nära 20 miljoner euro, cirka 228 miljoner svenska kronor, inklusive bonusar.

Romano har uppgett att Zaniolo har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2027, och i avtalet finns även en utköpsklausul på 35 miljoner euro (398 miljoner kronor) inskriven. Enligt Romano är det här den största affären inom turkisk fotboll genom tiderna.

Nicoló Zaniolo kom till Roma från Inter 2018 och noterades totalt för 24 mål samt 18 assist 128 matcher för klubben.

Official: Nicolò Zaniolo has been sold to Galatasaray.#ASRoma pic.twitter.com/BLd3MEMc9f