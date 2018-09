Olsen höll nollan när Roma vann

Roma fick hård kritik efter 2-0-förlusten mot Bologna och i veckan uppges laget ha varit isolerat.

Det verkar ha gett önskad effekt. I kväll besegrade Roma bottenlaget Frosinone med 4-0, och Robin Olsen fick hålla nollan.

Cengiz Ünder öppnande målskyttet. Den turkiske landslagsspelaren tog emot bollen på mittplan, vände om och satte fart. Ünder avlossade senare en bra bit utanför straffområdet. Frosinone-målvakten Marci Sportiello fick fingrarna på bollen, men kunde inte mota skottet. Därefter utökade Roma genom Javier Pastore och Stephen El Shaarawy. I den andra halvleken fastställde sedan Aleksandar Kolarov slutresultatet 2-0.

Dessutom fick Robin Olsen hålla nollan. Den svenske landslagsmålvakten har fått släppa in mål i varje match sedan den första ligamatchen mot Torino. Nu står han på två nollar efter sex matcher in på ligasäsongen.

Romas seger mot Frosinone var klubbens andra ligavinst för säsongen. Roma ligger på en tiondeplats i Serie A efter sex spelade omgångar.

