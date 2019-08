Olsens Frankrike-flytt på väg att spricka

Robin Olsen flyttade inför förra säsongen från FC Köpenhamn till Roma, men petades under slutet av säsongen och har ryktats vara på väg bort i sommar. Roma har dessutom värvat en ny målvakt i Pau Lopez från Real Betis.

Nyligen har det rapporterats om att svensken varit nära en övergång till Montpellier, ett lån med köpoption. Nu går dock den franska klubben vidare med en annan målvakt. Real Sociedad bekräftar på sitt twitterkonto att argentinske målvakten Geronimo Rulli har fått klubbens tillåtelse att besöka Montpellier för att läkarundersökas inför en eventuell övergång på lån.

L'Equipe slår liksom italienska medier fast att Rullis stundande övergång till Montpellier "utan tvekan" innebär att han ersätter Benjamin Leconte i målet. Därmed anses Robin Olsen ute ur bilden, trots att en övergång var så nära.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: With the permission of the club, the goalkeeper @gerorulli will travel to Montpellier tomorrow in order to pass his medical with @MontpellierHSC. He may join the French club on loan. #AurreraReala pic.twitter.com/xSghaVjE5j