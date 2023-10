Papu Gomez bryter tystnaden efter dopingsdomen

Papu Gomez var en del av det argentinska landslag som vann VM i Qatar i vintras.

Under fredagen kom beskedet att Gomez stängs av från all fotboll under två års tid. 35-åringen uppgavs ha fastnat i ett dopingtest som gett utslag för substansen terbutalin. Hans klubb Monza har sagt att de kommer att utreda fallet men Gomez har än så länge inte kommenterat avstängningen.

Tills nu.

Under söndagen publicerade 35-åringen ett uttalande på Instagram där han bekräftade att han fått sin spelarlicens indragen och bemötte sin avstängning.

"Jag har alltid, inte bara respekterat alla regler, utan även varit en stark försvarare av ren sport och kategoriskt fördömt all sorts doping. Jag har aldrig haft för avsikt att använda mig av en förbjuden substans", skriver han.

I uttalandet förklarar Gomez att han fått i sig terbutalin genom att han tagit en slev av sin sons hostmedicin. Han påstår även att substansen inte påverkar prestationen hos fotbollsspelare.

"Utan att gå in på fallet så har jag bett mina advokater att undersöka ifall mitt fall har behandlats enligt praxis. Slutligen vill jag tacka alla som visat medkänsla och stöd i denna svåra stund".