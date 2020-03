Pioli: "Kaoset i Milan är ingen ursäkt"

Det stormar i Stefano Piolis Milan. Under lördagen fick fotbollschefen Zvonimir Boban sparken och söndagen bjöd på förlust på hemmaplan mot Genoa - inför tomma läktare. - Kaoset i Milan är ingen ursäkt, konstanterar Stefano Pioli enligt Football-Italia.

Sprickan i Milan bara växer. Nyligen fick fotbollschefen Zvonimir Boban sparken och under söndagen förlorade Zlatans och hans Milan mot Genoa på hemmaplan med 1-2. En match som det var osäkert kring om den skulle genomföras eller inte efter idrottsministern Vincenzo Spadaforas utspel under söndagen om att han vill stoppa all ligafotboll.

Spadafora uttalade sig om att han stöttar det italienska spelarfackets ordförande Damiano Tommasis åsikt om att stoppa alla matcher i landet.

- Jag delar Damiano Tommasis åsikt och jag förenar mig med hans uppmaning om att skjuta upp ligan, säger Spadafora enligt Football-Italia och fortsätter:

- Medan vi ber våra medborgare om enorma uppoffringar för att förhindra spridningen av smittan riskerar vi spelarnas, domarnas, tränarnas och supportrarnas hälsa, som säkert också samlas för att se matcher bara för att skydda intressen som kretsar kring idrotten.

Något som ska ha stört Stefano Piolis Milan inför söndagens match mot Genoa.

- När vi åkte till matchen hade mötet mellan Parma och SPAL fortfarande inte startat och vi visste inte om den skulle spelas alls. Det var inte den ultimata uppladdningen inför dagens match. Men att spela utan någon publik är inte fotboll. Det slår hårt för alla lagen men framför allt hemmalaget, säger Milans tränare Stefano Pioli efter förlusten och fortsätter:

- Idag hade vi chansen att visa oss starka trots alla motgångar den senaste tiden. Det är enbart vårt fel. Kaoset i Milan är ingen ursäkt.

Enligt italienska uppgifter ska klubbens vd, Ivan Gazidis, kontaktat tysken Ralf Rangnick, som i dag jobbar som chef för Red Bulls idrottssatsning, för att samtala om att ta över som tränare i den italienska klubben. Det här gjordes utan sportchefen Paolo Maldinis samt fotbollschefen Zvonimir Bobans vetskap.



- Vi har inga ursäkter, vi ska göra det betydligt bättre än vad vi presterade här idag. Vi misslyckades med att visa oss starka i rätt ögonblick idag och det har ingenting att göra med att vi spelar bakom stängda dörrar eller kaoset inom klubben.

Efter förlusten placerar sig Milan sjua i tabellen, på 36 poäng.