Pirlo berömmer Kulusevski: "Det kan bli ett extra vapen"

Juventus-talangen Dejan Kulusevski, 20, har under senaste tiden fått nöja sig med inhopp i Serie A. Mot Milan i veckan kom han in med 27 minuter kvar av full tid och slog då till med en fin framspelning till Weston McKennies 3-1-mål, vilket också blev slutresultatet i matchen. Det var svenskens andra assist den här säsongen, samtidigt som han även stått för tre mål hittills på 18 matcher i Serie A och Champions League.

Nu berättar Juventus-tränaren Andrea Pirlo att han är nöjd med Kulusevskis prestation mot Milan. Däremot vill han inte uttala sig om det blir spel från start för 20-åringen mot tabellsexan Sassuolo hemma på söndag i Serie A.

- Kulusevski mår bra. Senast (mot Milan) kom han äntligen in bra, då det inte varit så senaste gångerna. Jag gratulerade honom till det i går. Vi får se om han startar i morgon eller kommer in i matchen. Det kan bli ett extra vapen under matchen, säger Pirlo under en presskonferens enligt italienska sajten Calciomercato.com.

Pirlo menar vidare att det blir en tuff match mot Sassuolo.

- Jag förväntar mig att det blir en tuff match, då Sassuolo har ett väldigt bra lag, som har spelat ihop i flera år nu. De har också en bra tränare i Roberto De Zerbi. Vi måste framför allt vara fokuserade när de har bollen, då de är bra på att komma förbi motståndarens press, säger tränaren enligt Football-Italia.

Juventus möte med Sassuolo börjar klockan 20.45 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.