Raiola slår tillbaka: "Ibrahimovic har inte förlängt"

Zlatan Ibrahimovic, som i vintras anslöt till Milan, har under en längre tid spekulerats vara nära att skriva på ett nytt kontrakt med den italienska klubben. Italienska Sky uppgav så sent som i tisdags att Ibrahimovic skriver på under onsdagen, samtidigt som italienska sajten Calciomercato tidigare under onsdagen skrev att parterna är överens.

Nu slår dock svenskens agent Mino Raiola tillbaka mot det. Han har lagt upp en skärmdump på Twitter, från Calciomercatos artikel om Ibrahimovic, och skriver att det inte stämmer att spelaren har skrivit på ett nytt kontrakt.

"Ibrahimovic har inte förlängt sitt kontrakt med Milan", skriver han på Twitter.

Anfallaren stod under förra säsongen för elva mål och fem assist på 20 framträdanden i alla turneringar. Milan slutade då på femteplats i Serie A.