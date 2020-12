Roback med i Milans trupp - kan få göra debut i Serie A

Tidigare Hammarby-anfallaren Emil Roback, 17, lämnade i somras Bajen för spel i italienska storklubben Milan. Under försäsongen kom han till spel med Milans A-lag i träningsmatcher, men ännu har han dock inte fått göra debut i A-laget i en tävlingsmatch.

På söndag kan han få chansen mot Sassuolo i Serie A. Milan meddelar nu att 17-åringen är en del av lagets matchtrupp till ligamatchen. Roback är en av fyra anfallare som är uttagna till matchen. Bland annat saknar Milan anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic som är skadad. Även offensive stjärnan Ante Rebic är utanför lagets matchtrupp.

Milan toppar den italienska högstaligan.

Matchen börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.

#SassuoloMilan 📰

The squad for matchday 13! First call-up for Roback 👊



I convocati per la trasferta di Reggio Emilia, prima volta per Roback 👊 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/LZPcsqMKQI