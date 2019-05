Roma-kaptenen lämnar efter säsongen: "Vi kommer fälla en tår"

Daniele De Rossi har varit ett nav i Roma och en sann trotjänare. Den nu 35-årige mittfältaren har varit i klubben sedan början av 2000-talet och bland annat vunnit två cuptitlar. Dessutom var han länge en del av det italienska landslaget och var med i landslaget som vann guld år 2006. Men nu lider hans karriär i Roma mot sitt slut. Klubben meddelar via sin hemsida att De Rossi kommer att lämna klubben i samband med att hans kontrakt går ut i sommar. Sista matchen i den vinröda tröjan kommer lagkaptenen, som fick ärva bindeln av Francesco Totti år 2017, att spela mot Parma den 26 maj.

- Vi kommer att fälla en tår när han drar på sig Roma-tröjan för sista gången mot Parma. Men vi respekterar hans önskan om att fortsätta sin spelarkarriär, säger presidenten Jim Pallotta i en kommentar.

- Från sin debut år 2001 till att ta ansvaret att bli lagkapten, så representerade han alltid Roma-supportrarna på planen med respekt under tiden som han blev en av Europas bästa mittfältare.

Klubben skriver att De Rossi kommer att fortsätta sin aktiva karriär på annat håll. Mittfältaren har gjort över 600 matcher i den vinröda tröjan och han har svarat för 63 mål under sin karriär i klubben.

