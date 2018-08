Roma-tränaren bekräftar: Olsen från start i ligapremiären

Roma sålde tidigare i sommar den brasilianske landslagsmålvakten Alisson Becker till Liverpool, och värvade in Robin Olsen från FC Köpenhamn.

Tidigare i veckan hade Sky Sports uppgifter om att Olsen inte skulle få starta för Roma i Serie A-premiären mot Torino på söndag kväll, men i går kom både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport med uppgifter om att det skulle bli Olsen i mål i premiären.

Nu bekräftar Romas tränare Eusebio Di Francesco att Olsen får chansen i ligapremiären.



- Det är inte lätt att ersätta Alisson, men Robin Olsen har kvaliteten. Han kommer att starta i morgon, säger Di Francesco enligt Romas twitterkonto.

Vidare berättar Di Francesco att Steven Nzonzi, som värvades från Sevilla tidigare i veckan, inte kommer finnas med mot Torino.

- Han har bara hunnit göra en träning med laget, säger Di Francesco.

EDF: “It's not easy to replace Alisson, but Robin Olsen has quality. He will start tomorrow.



"Diego Perotti won’t be involved as he picked up a slight knock in training. Nzonzi won’t be in the squad because he’s only trained once with the team.”#ASRoma #TorinoRoma pic.twitter.com/Ts128lGcr8