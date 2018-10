Ronaldo efter fullträffen: “Jag får kolla på det igen”

Juventus var illa ute mot Empoli. I halvtid låg ”Den gamla damen” under med 1-0, men då klev Cristiano Ronaldo in handlingen.

Först satte han en straff för kvitteringen innan han slog till igen efter 70 minuter. Portugisen fick bollen utanför straffområdet och avlossade ett skott med högerfoten som borrade sig in i det bortre krysset.

- Jag kommer inte ihåg målet så bra, jag får se det igen! Det hände väldigt snabbt, men jag kände mig säker och gick för det, säger Ronaldo enligt Football Italia.

Vinsten gav Juventus deras andra seger den här veckan. I tisdags slog man Manchester United borta i Champions League, när Paulo Dybala gjorde enda målet i Ronaldos återkomst till gamla hemmaarenan.

- Det var en viktig vecka, vi gjorde en fantastik insats mot Manchester United på Old Trafford och vi gjorde bra här också i svåra förhållanden, säger Ronaldo.

Se Ronaldos mål i spelaren nedanför.

