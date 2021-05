Ronaldo har ryktats bort - agenten uttalar sig: "Inte just nu"

Juventus har haft en tuff säsong och riskerar att missa att ta en Champions League-plats till nästa år. Under de senaste veckorna har Cristiano Ronaldo börjat ryktats bort från den italienska storklubben.

En återkomst i både Real Madrid och Manchester United har nämnts, men även en flytt till Frankrike och Paris Saint-Germain. Ronaldos mamma, Maria Dolores, gick nyligen ut och sa att hon skulle försöka få tillbaka sin son till Sporting Lissabon inför nästa säsong - men så blir det inte.

I en intervju med Record har stjärnans agent, Jorge Mendes, uttalat sig om en flytt tillbaka till Portugal och Sporting Lissabon.

- Cristiano (Ronaldo) är stolt över titeln Sporting vann, och har även visat det offentligt. Men just nu går hans karriärsplaner inte igenom Portugal, säger Mendes.

Mendes ville inte diskutera Ronaldos framtid mer än att det inte blir Sporting Lissabon. Igår rapporterade Gazzetta dello Sport att Ronaldo inte kommer lämna Juventus, dels för att ryktena lugnat ned sig, och dels för att det finns lönemässiga och skattetekniska skäl att stanna i klubben.

Juventus ligger just nu femma i Serie A, en poäng bakom Napoli som just nu har den sista Champions League-platsen. Det återstår två omgångar.

Juventus ställs under lördagen (15 maj) mot Inter i en viktig match. Avspark är 18.00 och matchen sänds på C More Fotboll samt cmore.se.