Ronaldo målskytt när Juventus ryckte i Serie A

Juventus gick till landslagsvila med en klar serieledning i Serie A och hade i kväll chans att utöka ledningen igen genom seger mot Spal hemma på Juventus Stadium. Det blev i slutändan åter en bekväm resa till tre poäng för den italienska giganten.

Turinklubben tog redan i den 29:e minuten ledningen i matchen. Cristiano Ronaldo höll sig framme i straffområdet efter en frispark av Miralem Pjanic och stötte in 1-0 till hemmalaget. I andra halvlek var det dags igen, men då genom Marko Mandzukic till 2-0.

Juventus hade chanser för fler mål än så, men vann i slutändan med 2-0 och ryckte i toppen till 37 poäng i Serie A. Juventus har en match mer spelad än tvåan Napoli, men har i dagsläget nio poäng ner till konkurrenten.

