Rui Modestos drömdebut i nya klubben

Rui Modesto lämnade AIK under sommaren för ett nytt äventyr i Italien och Udinese. Igår fick 24-åringen göra debut, och han gjorde det med besked.

Modesto fick chansen i startelvan när Udinese tog emot Salernitana i den italienska cupens andra omgång. Udinese hade ledningen med 2-1 i paus. Tidigt in i andra halvlek skulle Modesto vara iblandad i hemmalagets tredje mål som stängde matchen.

Från sin högerytterposition blev Modesto serverad en djupledsboll in i straffområdet. Angolanen kontrollerade bollen nära den förlängda mållinjen och hittade in med en passning till lagkamraten Jurgen Ekkelenkamp som kunde raka in 3-1 i öppen bur.

Modestos spelade hela matchen för Udinese och kunde därmed bocka av en lyckad debut med en seger och en assist. Modestos nästa chans till att få speltid, och då debutera i Serie A, kommer på lördag då Udinese tar emot jätten Inter på hemmaplan.

Udinese har gjort en stark start på säsongen. Utöver avancemanget i cupen ligger laget på en tredje plats i Serie A-tabellen efter fem spelade matcher.

Rui Modesto spelade 59 matcher och stod för 26 poäng (16+10) under sin tid i AIK. Innan sejouren i Gnaget representerade Modesto finska Honka. Den portugis-födde Modesto har även gjort två landskamper för Angola.