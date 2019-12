Sarri om Rabiots knappa speltid: "Rätt introvert - hjälper inte honom att anpassa sig"

Juventus plockade i somras in Adrien Rabiot gratis från Paris Saint-Germain, men än så länge har det inte blivit särskilt mycket speltid för fransmannen. Rabiot spelar under söndagen från start mot Udinese, vilket blir blott åttonde ligamatchen i år.

Tränaren Maurizio Sarri ger nu en förklaring till 24-åringens knappa speltid.

- Han har haft svårt att anpassa sig till vår fotboll, men det är normalt. Han har också kommit tillbaka från skada och hade det svårt i första halvlek mot Leverkusen, men han blev bättre mot slutet, säger Sarri enligt bold.dk och fortsätter:

- Han är också rätt introvert, vilket inte hjälper honom att anpassa sig.

Rabiot är hittills noterad för sju ligamatcher och tre framträdanden i Champions League.

Juventus hemmamöte med PSG börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.