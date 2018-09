Under sommaren lämnade Mattias Svanberg Malmö FF och gick till Bologna i Serie A. 19-åringen har fått sitta på bänken under de första matcherna, men under söndagen fick han för första gången speltid i Serie A.

Svanberg hoppade in i mötet med Genoa - där Oscar Hiljemark startade och spelade 57 minuter, i den 68:e minuten.

Bara minuten efter Svanbergs inhopp satte Krzysztof Piatek matchens enda mål och sköt tre poäng till Genoa.