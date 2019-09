Smalling får vänta på sin debut: "Vill att han ska vara hundra procent"

I slutet av övergångsfönstret knöt Roma till sig Chris Smalling från Manchester United. Mittbacken får dock vänta på sin debut. Engelsmannen är skadad och missar mötet med Sassuolo.

- Chris Smalling har haft ett mindre ljumskproblem de senaste dagarna. Det är ingenting allvarligt, men vi har beslutat oss för att inte riskera något den här helgen. Vi vill att han ska vara hundra procent, säger tränaren Paulo Fonseca enligt klubben Twitterkonto.

