Solskjærs besked - Smalling återvänder nästa år: "Har varit fantastisk"

Given i Romas mittförsvar den här säsongen. Men till nästa säsong återvänder Chris Smalling till Manchester United. Det bekräftar Ole Gunnar Solskjær på en presskonferens.

AS Roma har bara förlorat två av de inledande 14 matcherna i Serie A. Laget har bara släppt in 15 mål, vilket bara fyra lag så här långt slagit. Som given mittförsvarare har lånet från Manchester United, Chris Smalling, varit.

Låneavtalet sträcker sig till juni nästa år och nu bekräftar också tränaren Ole Gunnar Solskjær, på en presskonferens, att engelsmannen nästa säsong kommer att återvända till England.

Norrmannen är imponerad av vad han sett.

- Chris har varit fantastisk. Vi vet att ett miljöombyte kan leda till förändringar åt båda håll, men Chris är den typen av spelare som njuter av utmaningen, säger han, enligt engelska medier.

- Han trivs med livet där nere. Det är en ny erfarenhet för honom och det är en spelare som inte kunde vara här utan att vara en startspelare så jag är väldigt glad för hans skull. Vi kan se vilken toppspelare det är.

I Uniteds mittförsvar har den här säsongen den svenske mittbacken Victor Nilsson Lindelöf och nyförvärvet från Leicester, Harry Maguire, varit gjutna.

Roma ställs på fredagens kväll mot serieledaren Inter på bortaplan. Matchen startar 20.45 på C More Fotboll och går även att streama på cmore.se.