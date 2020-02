Sprickan i Milan – vd:n kontaktade Rangnick utan Maldini och Bobans vetskap: ”Inte bra för någon”

Ralf Rangnick har flera gånger uppgetts vara ett namn på Milans radar. Tysken, som i dagsläget jobbar som chef för Red Bulls idrottssatsning, har rapporterats att ta över som tränare och även kanske som sportchef för den italienska klubben i sommar efter att han ska ha haft samtal med personer inom Milans ledning. Men de samtalen verkar ha skett med vd:n Ivan Gazidis utan vetskap för sportdirektörerna Zvonimir Boban och Paolo Maldini.

I en intervju med Gazzetta dello Sport erkänner Boban mer eller mindre att Gazidis har kontaktat Rangnick med tanken att tysken ska ta över som tränare, utan att ha meddelat de andra i ledningen.

- Fram till för ett par dagar sedan trodde jag att det inte fanns två olika viljor i Milan, även om man tänker på att det finns tusen svårigheter, kulturella olikheter och väldigt olika sorters passion för klubbens bästa, säger Boban enligt Football Italia.

- Faktumet att vi behöver prata om det här är inte bra för någon. Det värsta är att det här destabiliserar under tiden när laget blir bättre och det går att se Stefano Piolis hårda arbete. Att inte ens varna oss var respektlöst och inte särskilt elegant. Det är inte Milan-vägen. Åtminstone inte det vi kommer ihåg att vara Milan-vägen.

Boban säger att personerna inom klubben måste dela med sig till varandra och att de behöver respektera varandra. Han menar även att klubbens ägare, Elliott Management, måste hålla ett möte med ledningen ”så snart som möjligt”.

Ägarna måste vara tydliga både med budget och deras objektiv. Vi måste respektera behoven av klubben att ha en bra ekonomi medan ägarna måste respektera och lämna de sportsliga resultaten till de som representerar historien och värderingarna i den här fantastiska klubben.

Milan ligger efter 25 omgångar i Serie A på plats sju i tabellen, med 36 inspelade poäng.

