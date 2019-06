Svanberg räds inte konkurrensen i formlaget Bologna: "Varit en speciell situation"

Mattias Svanbergs debutsäsong i Italien kan delas upp i två. Den första halvan, som ordinarie i ett Bologna sladdandes under nedflyttningsstrecket, och en andra med utebliven speltid i ett av Serie A:s formstarkaste lag. - Det har varit en speciell situation, säger U21-landslagsmannen till Fotbollskanalen.

Den 20-årige malmöitens första proffsår utomlands är avklarat. Mittfältaren kan se tillbaka på en säsong med höga toppar och djupa dalar, både på ett individuellt och kollektivt plan. Under hösten var Bologna det stora krislaget i Serie A och nedflyttning hotade när serien vände i januari.

Samtidigt gick den unge svensken från klarhet till klarhet i sin utveckling och anpassning till det italienska spelet. Mattias Svanberg deltog i femton raka Serie A-matcher mellan september och januari som en av tre innermittfältare i tränaren Filippo Inzaghis föredragna 3-5-2-system.

- Målsättningen är alltid att få spela så mycket som möjligt, men jag förväntade mig kanske inte att få den mängden med speltid. Under året har jag lärt att känna mig själv bättre. Jag kanske på förhand trodde att steget utomlands skulle vara större än vad jag borde förväntat mig, säger Mattias Svanberg till Fotbollskanalen.

Mittfältaren tycker att det fungerat bra utanför planen också. Efter den första tidens hotellvistelser bor Mattias Svanberg sedan ett halvår tillbaka med sin flickvän i Bologna. Han tycker att livet i den norditalienska staden som helhet är bra, med vädret, maten, och en kultur som han mer och mer kommer in i.

När Bologna köpte Svanberg från Malmö FF för cirka 45–50 miljoner kronor fick de en spelare som användes både som yttermittfältare och mer centralt i MFF. I ”Rossoblu” har svensken bara spelat på innermittfältet. Mattias Svanbergs teknik och förmåga att utmana kommer egentligen lika bra till hands på båda positionerna. Var ser han sig själv allra helst?

- Jag skulle väl säga i en rätt så central roll, kanske som en box-till-box-spelare i första hand. Utgångspunkten är att jag ska hitta ytan mellan motståndarnas mittfält och försvar och komma med attacker där.

Men tillsammans med övriga lagkamrater hade Mattias Svanbergs Bologna svårt att överhuvudtaget hota motståndarna offensivt under höstsäsongen. De rödblå var ett statiskt, geistlöst lag under Filippo Inzaghis ledning, och efter en förnedrande 0-4-förlust mot bottenkollegan Frosinone i slutet av januari fick 45-åringen sparken.

För en klubb med uttalade Europaambitioner var detta resultat långt under det acceptabla. I den vanligtvis svala universitetsstaden började det pyra av missnöje. I december sattes tre kors upp på klubbens träningsanläggning av några oidentifierade supportrar, med namnen på klubbhöjdarna Claudio Fenucci, Riccardo Bigon och Marco Di Vaio.

Lägg denna incident åt sidan, hade Mattias Svanberg förståelse för frustrationen och att lagets svaga prestationer skulle få följder i form av supportermissnöje. Svanberg klarade sig som ny i landet ändå lindrigt undan då det var svårt att hänga med och förstå allt som skrevs. Han jämför med tiden i Malmö FF och hur det där var enklare att upptäcka kritiska röster.

Den nya rösten i Bolognas omklädningsrum blev Siniša Mihajlović. Den 50-årige serben kom med ett stukat tränarrenommé till Bologna och lyckades i sin första match vinna mot Inter på bortaplan med 1–0. Det blev starten för en närmst osannolik vårutveckling för laget.

Några omgångar innan slutet tog sig Bologna äntligen över nedflyttningsstrecket. När säsongen summeras hamnade de på tionde plats i Serie A-tabellen, och räknat från Mihajlovićs tillträde är Bologna ett av Serie A:s allra bästa lag. Under denna period tar de bara en poäng färre än mästaren Juventus till exempel. Vad förändrade tränaren egentligen?

- Han kom in med en helt annan energi. Vi behövde ett nytt ansikte, vi behövde någon som trodde på oss. Han införde ett aggressivare spelsätt som vi inte hade tidigare och inledningsvis hårdare träningar. Vi tog en vinst direkt mot Inter vilket fick laget att tro på oss själva igen. Sedan fortsatte vi bara att köra vidare, säger Mattias Svanberg.

Mihajlović fick god hjälp av några januarirekryteringar till truppen. Dessa höjde kvalitén på laget avsevärt men ledde också till markant mindre speltid för svenskarna i laget. Från Torino lånade Bologna in brassebacklöftet Lyanco och Filip Helander tappade så småningom sin ordinarie plats i startelvan.

Från samma klubb kom också Villarreal-ägde mittfältaren Roberto Soriano på lån och fick omedelbart en given plats i Siniša Mihajlovićs 4-3-3-formation. Sorianos närvaro försämrade Svanbergs chanser till speltid på mittfältet. Under den nye tränare fick 20-åringen bara starta en match och hoppa in i fem andra. Bolognas kanadensiske ägare Joey Saputo har berättat om "en säsong delad i två", och detsamma gäller för Mattias Svanbergs egen upplevelse av den.

- Det har varit en speciell situation. Man är glad över att få spela, men samtidigt vill man alltid lagets bästa och det är frustrerande när laget går dåligt. Man är ju en del av det dåliga. Det blir blandade känslor under tiden man får många starter. Att få spela mycket är ju alltid målsättningen.

Mattias Svanberg verkar införstådd med den nya ordningen i laget. En anledning till lagets uppryckning är den 22-årige yttern Riccardo Orsolinis framfart med sex ligamål under Mihajlović. Svanberg ser Orsolini som en konkurrent även på den positionen men inser att italienaren bidragit mer till laget och därför är den som får starta. Mattias Svanberg räds dock inte den ökade konkurrensen i laget.

- Jag försöker bara fokusera på mitt eget och förbereda mig väl till försäsongen. Enligt mig är det bara bra med konkurrens då det gör mig till en bättre spelare. Det gör mer nytta i alla lag med en konkurrenssituation tror jag.

Mittfältaren kan se fram emot nästa säsong med tillförsikt. Han lyckades sätta ett avtryck i säsongens sista match, hemma på Renato Dall’Ara mot Napoli spelade inhopparen Svanberg fram till Federico Santanders sena och avgörande 3–2-mål. Det innebar att Bologna avslutade säsongen med otroliga sju raka hemmasegrar.

Trots den berg-och-dalbana-liknande säsongen råder det ingen tvekan om att en av våra allra största talanger kommit i mål med en insats som lovar mycket inför framtiden.

Mötet mellan Sveriges och Norges U21-landslag visas på C More Live och på TV12 samt på cmore.se med avspark 18.30.