Svenska landslagsspelare utan träning i Serie A

Coronaviruset fortsätter att drabba Italien hårt. Tidigare meddelade den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppas under den kris som just nu råder i landet till följd av coronaviruset. Samtidigt säger de senaste uppgiftern att över 630 personer i landet har dött.

Nu rapporterar italienska Sport Parma att Serie A-klubben Parma, med landslagssvenskarna Riccardo Gagliolo och Dejan Kulusevski, även ställer in all gemensam träning minst en vecka framåt. Vidare skriver sajten att spelarna förväntas träna hemma på egen hand .

Tidigare har även Mattias Svanbergs Bologna, Robin Olsens Cagliari och Zlatan Ibrahimovics Milan fattat liknande beslut.