Tidning: Blågul succé skulle innebära förlängning för Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic framtid är oviss. 40-åringen har kontrakt med Milan fram till i sommar och därefter är ingenting bekräftat vad som händer för svensken.

Milans tekniske direktör, Paolo Maldini, gjorde i början av mars klart sin och klubbens ståndpunkt i frågan.

- Han (Zlatan) är en vinnare, så det är helt rätt att han säger så. Förhoppningsvis kan vi vinna något i år samtidigt som han fortfarande kommer ha en framtid med oss. Hans huvudfokus just nu måste vara att komma tillbaka i full form, sa Maldini till italienska Mediaset.

Nu kommer nya italienska uppgifter om svenskens framtid. Enligt tidningen Corriere dello Sport kommer Sveriges kommande playoff-spel för VM vara av stor betydelse för huruvida svensken fortsätter karriären.

Om Sverige skulle vinna playoffet och kvalificera sig till VM så skulle svensken med 99.9 procents säkerhet fortsätta spela, uppger tidningen, samt förlänga med Milan för ytterligare en säsong. Samtidigt skriver inte tidningen vad som skulle hända ifall Blågult inte skulle kvalificera sig till VM.

Skulle Ibrahimovic förlänga med Milan kommer det vara på ett kontrakt med reducerad lön, skriver tidningen vidare. Milans ledning vill ha ner hans kontrakt från cirka nio miljoner euro per år till under tre miljoner euro per år.