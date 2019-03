Tre insläppta för Olsen i derbyt - Lazio vann rivalmötet

Det blev seger för Lazio i derbyt mot Roma på lördagskvällen i Serie A. Lazio tog ledningen redan tolv minuter in i matchen då Felipe Caicedo serverades i straffområdet. Caicedo petade bollen snyggt för Robin Olsen innan han rullade in bollen i det öppna målet.

I den andra halvleken, då Roma jagade en kvittering, kom i stället nästa kalldusch för Olsen och de övriga. Federico Fazio rev mer Joaquin Correa och huvuddomare Paolo Mazzoleni pekade på straffpunkten. Fram klev Ciro Immobile – och trots att Olsen gick åt rätt håll och faktiskt var på bollen så retade den sig retfullt in i nätet bakom den svenske landslagsmålvakten.

Det skulle komma ett 3-0-mål för Lazios del. Den här gången var det Danilo Cataldi som med vänsterfoten placerade in den definitiva spiken i kistan. Ett avslut som inte såg helt otagbart ut för Olsens del.

Matchen slutade 3-0 och på övertid visades Romas Aleksandar Kolarov ut efter att ha fått sitt andra gula kort.

Det var Romas första förlust på fem matcher, om man även räknar med Champions League-mötet med Porto i mitten av februari. Lazio å sin sida tog sin första seger sedan den 7 februari då man besegrade Empoli med uddamålet.

Nedan ses Lazios första mål i matchen.

