TV: Andra raka förlusten för Atalanta - föll mot Ekdals Sampdoria

Det går tungt för Atalanta de senaste två veckorna i Serie A. Efter att ha inlett säsongen med tre raka segrar, har det nu blivit två raka förluster. Förra veckan mot Napoli med 4-1, och under lördagen kom nästa förlust hemma mot Albin Ekdals Sampdoria med 3-1.

Veteranen Fabio Quagliarella gav gästerna ledningen i den 13:e minuten när han läckert gjorde 1-0 på passning från lagets danske talang, Mikkel Damsgaard, som plockades in från Nordsjälland i somras - och Quagliarellas inblandning i den första halvleken slutade inte där.

Precis innan halvtid tilldelades Sampdoria straff efter att Johan Mojica tagit bollen med handen i eget straffområde. Dock, räddade Atalanta-målvakten Marco Sportiello Quagliarellas straff och 1-0 höll sig in till halvtid.

Men det skulle visserligen bara ta 14 minuter in i den andra halvleken innan Sampdoria fick sitt andra mål. Sampdoria-yttern Jakub Jankto skickade in ett inlägg i Atalantas straffområde, som den norske landslagsmannen Morten Thorsby nickade in till 2-0.

Med tio minuter kvar väcktes det ett hopp för Atalanta, då man tilldelades en straff då Keita Baldé fällt Duvan Zapata i eget straffområde. Zapata klev själv fram och förvaltade straffen till 2-1.

Men på övertid, i den 92:a minuten, återgäldade sig Keita Baldé då han spelade fram till Jakub Janktos 3-1-mål som dödade matchen.

Resultatet innebär att Atalanta behåller sin tredjeplats och Sampdoria avancerar upp till fjärdeplats, dock har båda en match mer spelad.