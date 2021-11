TV: Anfallsstjärnan har opererats för skallskador - lång rehabilitering väntar

I söndagen stormöte mellan Inter och Napoli tvingades Napolis anfallsstjärna Victor Osimhen, 22, kliva av i början av andra halvlek med en skallskada då han nickat ihop med Inter-försvararen Milan Skriniar. Nigerianen fördes direkt till sjukhus där det konstaterades att han drabbats av flera ansiktsfrakturer och skulle opereras inom de kommande dagarna.

Nu har han opererats, meddelar Napoli på sin hemsida. Anfallaren stannade kvar i Milano, opererades där och väntas tillbringa ytterligare några dagar där för observation - innan han sedan väntas vara borta från spel i omkring 90 dagar (tre månader).

"På tisdagsmorgonen opererade Victor Osimhen sitt käkben och ögonhåla. Gianpaolo Tartaro utförde operationen och assisterades av doktor Mario Santagata. Titaniumplattor och skruvar användes under operationen. Spelaren mår bra och ska nu stanna kvar för observation", skriver Napoli på sin hemsida.

Det innebär således att Osimhen missar de afrikanska mästerskapen som spelas från januari till februari i början av 2022, vilket är ett blytungt slag för både honom själv och för det nigerianska landslaget där han är storstjärnan.

Osimhen har hittills noterats för nio mål på 14 framträdanden för Napoli den här säsongen samtidigt som Napoli leder Serie A efter 13 spelade omgångar.

