TV: Bekväm match för Olsen och Nainggolan stod för drömmål i Cagliaris kross

Cagliari har imponerat i Serie A, de senaste fyra matcherna har slutat med tre segrar. Mot Fiorentina kom en ny seger, detta efter een match där hemmalaget var fullständigt överlägsna.

Cagliari visade varför man numera är ett topplag i tabellen då Marko Rog kom fri i 17:e minuten och sköt in 1-0. Knappa tio minuter senare utökade Fabio Pisacane genom hörnnick.

I 34:e minuten kom också 3-0 och det var ett vackert mål, Radja Nainggolan som är utlånad från Inter gick på avslut från höger, skottet räddades av målvakten Bartlomiej Drągowski. Nainggolan fick tillbaka bollen, spelade in den till Giovanni Simeone som klackade in 3-0.

Olsen utmanades sällan och då han gjorde det var 29-åringen på tårna och var reflexsnabb bland annat på German Pezzellas avslut i 38:e minuten.

Tidigt i andra halvlek utökade Cagliari och stängde matchen då Joao Pedro vackert spelades fram av Nainggolan och placerade in 4-0.

Innan kaptenen klev av fick även belgaren näta genom ett kanonskott till 5-0. Olsen fick tyvärr inte hålla nollan utan Dusan Vlahovic fick alldeles för mycket yta i straffområdet och tryckte in tröstmålet. Vlahovic nätade också i 87:e minuten då han bröt in från höger och skickade via stolpen in 5-2.

Segern för att Olsens Cagliari för tillfället går upp på tredje plats i tabellen.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.