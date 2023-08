TV: Belotti slog äntligen till - gjorde första Serie A-målet för Roma efter 32 framträdanden

Andrea Belotti hade en minst sagt tung debutsäsong för Roma. Den italienske landslagsforwarden lyckades aldrig spräcka målnollan i ligan i sitt nya lag och totalt blev det fyra mål på 46 framträdanden i alla tävlingar.

Under söndagskvällen inledde han sin andra säsong i huvudstadsklubben – och då kom utdelningen i en ketchupeffekt.

Redan efter sju minuter hade han ett mål i nät men efter VAR-granskning dömdes det bort för offside. Det stoppade inte Belotti, dock, för tio minuter senare hade han gjort 1-0 till Roma med sitt första Serie A-mål för klubben – och denna gång stod det.

Men sedan klev en gammal landslagskollega till Belotti fram, Andrea Candreva. I den 36:e minuten dundrade han in 1-1-kvitteringen från nära håll och tre minuter in i den andra halvleken gav han även gästerna ledningen med en delikatess. Veteranen tog ner en boll vid den högre straffområdeskanten, vände bort Bryan Cristante och skruvade in ett vänsteravslut i bortre krysset till 2-1 Salernitana.

Annons

Salernitana såg länge ut att gå mot tre poäng på Stadio Olimpico i Rom men det skulle Belotti sätta stopp för. På en hörna i den 82:a minuten nådde Romaforwarden högst och nickade in kvitteringen, tillika slutresultatet, 2-2.

Roma och Salernitana fick dela på poängen, och Belotti och Candreva fick dela på rampljuset.

Startelvor:

Roma: Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola - Belotti, El Shaarawy.

Salernitana: Ochoa - Lovato, Fazio, Gyomber - Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric - Candreva, Botheim, Kastanos.