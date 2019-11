TV: Efter stort regnoväder - Lecce-Cagliari skjuts upp

Foto: C More

Lecce-Cagliari var tänkt att spelas under söndagskvällen. Men ett stort regnoväder gör att matchen skjuts upp.

Ett stort regnoväder drog in över Lecce under söndagen. Stora mängder regn föll över Stadio Via del Mare där Lecce skulle ta emot Cagliari.

Matchens avspark blev uppskjuten. Och flera gånger gick domaren ut för att testa planen, ackompanjerad av de båda lagens kaptener. Robin Olsen och resten av spelarna stod nere i spelargången och vankade.

Till slut fattades dock beslutet att det inte blir någon match under söndagskvällen. Istället kommer matchen att spelas under måndagen, klockan 15.00.