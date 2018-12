TV: Hiljemark med säsongens första mål - nätade på volley

Oscar Hiljemark är ordinarie i Serie A-laget Genoa. På söndagen ställdes hans lag borta mot Roma och den svenske mittfältaren låg bakom Genoas bägge mål i den första halvleken.

Först sköt han ett skott som Robin Olsen tappade mellan benen. Bollen stöttes sedan in i det tomma målet av anfallaren Krzysztof Piatek. Senare i halvleken kvitterade Roma genom Federico Fazio, men strax efter kvitteringen klev Hiljemark fram på nytt.

En högerhörna slogs in i straffområdet och skarvades vidare till Hiljemark som slog till på volley. Avslutet var distinkt och satt i nät bakom Olsen fram till 2-1 för Genoa, vilket var hans första fullträff för säsongen.

Trots det lyckades Genoa inte knipa en trepoängare och förlorade i stället med 3-2 på Stadio Olimpico. Genoa är därmed placerat på 13:e-plats i Serie A.

Se Hiljemarks mål i spelaren nedan.

🇸🇪🇸🇪🇸🇪It is Olsen v. Hiljemark in Rome and Oscar Hiljemark is having the better of it. He has made one…..and now he’s scored one! @GenoaCFC lead 2-1!



Watch Serie A Live on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE #LiveOnStrive #RomaGenoa pic.twitter.com/uUYO3wlvF9