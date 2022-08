TV: Historisk stark Serie A-premiär av Napoli - krossade Verona

Fjolårets tabelltrea Napoli har fått en urstark start på Serie A-säsongen. Borta mot Hellas Verona stod man nämligen för en överkörning.

Efter att ha hamnat i tidigt underläge kvitterade nyförvärvet Khvicha Kvaratskhelia. Strax innan halvtidsvilan fullbordade sedan skyttekungen Victor Osimhen vändningen.

Hellas Verona kvitterade till 2-2 i inledningen av andra halvlek, men därefter var det Napolis match. Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka och Matteo Politano gjorde Napolis mål som fastställde slutresultatet till 5-2.

Efteråt valde Napoli-tränaren Luciano Spalletti att hylla 4-2-målskytten Stanislav Lobotka.

- Han såg ut som (Andrés) Iniesta i dag. Han gjorde en exceptionell match. Han ger laget möjlighet att spela i öppna ytor, säger Spalletti till Dazn.

- Vi vet hur mycket fansen älskar oss, de kan vara säkra på att vi har samma passion. Ingen kommer någonsin att ta lätt på saker här, de kan vara säkra på det.

Enligt statistisktjänsten OptaPaolo var det första gången någonsin som Napoli gjorde fler än fyra mål i en Serie A-premiär. Ett rekord, trots allt.

