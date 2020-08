TV: Immobile nätade - tangerade Higuains målrekord

Lazios Ciro Immobile har varit i smått sensationellt slag hela säsongen och fullkomligt öst in mål.

Inför den sista omgången hade han chansen att bli den spelaren som gjort flest mål i Serie A under en och samma säsong, anfallaren hade gjort 35 mål och Gonazalo Higuains toppnotering från säsongen 2015/2016 låg på 36 fullträffar.

Det blev inget nytt rekord, men likväl ett tangerat. Immobile nätade mot Napoli och satte sitt 36:e mål den här säsongen. Men han kunde inte jubla över resultatet i matchen. Napoli vann med 3-1.

Lazio slutade på fjärdeplats i Serie A medan Napoli blev sjua.

36 - Ciro #Immobile has scored 36 goals in #SerieA this season, equalling the record of goals scored in a single Serie A campaign set by Gonzalo #Higuain in 2015-16. Legendary.#NapoliLazio pic.twitter.com/0aZW4D0jtJ