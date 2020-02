TV: Immobile utökade skytteligaledning i Lazios kross av jumbon

Ciro Immobile har haft en otrolig säsong i Serie A och inför söndagens match mot Spal toppade anfallaren skytteligaledningen med 23 fullträffar på 20 matcher. Anfallaren hade också sju mål på fyra matcher efter vinteruppehållet och under eftermiddagen slog han till igen.

I den första halvleken slog både Immobile och Felipe Caicedo till två gånger om var. Immobile tryckte in bollen från nära håll vid en fast situation innan han lurade ut målvakten Etrit Berisha och lobbade in bollen i burgaveln en stund senare. Caicedo tryckte först in en stolpretur från ett skott av Immobile innan han kort innan halvtid läcker placerade in en boll i krysset efter en framspelning av anfallskollegan. Tack vare de poängen har Immobile nu gjort 25 mål, bäst i Serie A, och sex assist under säsongen, på bara 21 matcher.

I den andra halvleken rullade inhopparen Bobby Adekanye in 5-0 innan Simone Missiroli gjorde ett tröstmål åt Spal med ett placerat skott efter en dribblingsräd, vilket fastställde slutresultatet till 5-1.

Segern gör att Lazio tillfälligt går om Inter och nu ligger tvåa i Serie A, fyra poäng efter Juventus. Både Lazio och Inter har dock en match mindre spelad än serieledaren. Spal är kvar som jumbo i den italienska högstaligan.