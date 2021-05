TV: Inter allt närmare ligatiteln efter ny seger

Milano-laget har gått starkt under säsongen. Inför lördagens match mot jumbon Crotone hade det förstaplacerade laget över tio poäng ner till Atalanta, som då låg på en andraplats i en jämn italiensk toppstrid.

Förhandsfavoriten Inter var det lag som gjorde matchens första mål, men det dröjde innan 1-0-baljan var ett faktum på Stadio Ezio Scida.

Drygt 25 minuter in i den andra halvleken, i den 69:e minuten, sköt Cristian Eriksen in drabbningens första mål utanför straffområdet. I matchens absoluta slutskede fick dansken sedan lagkompisen Achraf Hakimi rulla in drabbningens sista mål.

Då Inter alltså segrade med 2-0 har laget i detta nu 14 poäng ner till tvåan Atalanta. I och med att Crotone föll åker "I Pitagorici" å sin sida ur Serie A. Det blir följaktligen Serie B-fotboll för Serse Cosmis mannar nästa säsong.