TV: Inter illa ute mot nykomling - Lukaku med pärla i uddamålssegern

Inter går som tåget i Serie A och har vunnit åtta matcher av tio möjliga. Under tisdagen var man dock illa ute mot nykomlingen Brescia, men även den utmaningen lyckades Inter klara av.

Milanolaget tog ledningen efter 23 minuter genom Lautaro Martinez och ställningen stod sig till paus. En kvart in i matchens andra akt utökade Inter sin ledning och det var ingen mindre än anfallaren Romelu Lukaku som stod för utökning. Belgaren vek in från högerkanten och borrade på ett läckert sätt in 2-0.

Efter 2-0-målet tog Brescia i princip över matchen och nykomlingen gjorde även 2-1. Därefter hade Brescia chanser för att kvittera, men Inter lyckades hålla undan och vinna.

Segern innebär att Inter nu är serieledare i Serie A på 25 poäng. Laget har två poäng ned till Juventus på andraplats, dock har Turinlaget en match mindre spelad. Brescia ligger på 18:e plats i ligan.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren.