TV: Inter stormar mot ligatiteln - Sanchez sänkte Empoli

Inters imponerande säsong i Serie A fortsätter och mot Empoli kom en ny seger.

Simone Inzaghis manskap fick en drömstart när vänsterspringaren Federico Dimarco spelades fram av Alessandro Bastoni innan han kunde pricka dit ledningsmålet redan efter sex minuters spel.

Inter fortsatte sedan att skapa målchanser, men resultatet 1-0 stod sig inför den andra akten.

Där stod matchen sedan och vägde under långa stunder, men när matchuret tickade in i sin 81:a minuten skulle Alexis Sanchez kliva fram och avgöra matchen i praktiken.

Chilenaren, som byttes in fyra minuter tidigare, lämnades ensam framför mål. När Denzel Dumfries, som byttes in samtidigt som Sanchez, sedan hittade in med ett lågt inspel var det en smal sak för Sanchez att raka in 2-0-målet.

Målet blev matchens sista och det innebär att Inter nu har 14 poäng ner till Milan på andraplats.

Startelvor:

Inter: Audero – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhytaryan, Dimarco – Thuram, Martinez.

Empoli: Caprile – Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella – Zurkowski, Marin, Bastoni – Gyasi, Niang, Cambiaghi.