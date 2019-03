TV: Juventus förlustfria svit bruten i ligan - föll mot Genoa i Ronaldos frånvaro

Juventus besegrade i veckan Atlético Madrid med 3-0 och gick därmed vidare till kvartsfinal i Champions League. Cristiano Ronaldo stod för ett hattrick, men vilades i dag och var varken med i Turinlagets startelva eller på bänken i bortamötet med Genoa i Serie A. I stället fick bland annat Paulo Dybala chansen från start.

Då gick inte Juventus att känna igen från veckans åttondelsfinal. Juventus hade i första halvlek svårt att skapa klara målchanser - och i stället var det Genoa som tryckte på framåt och bland annat såg Antonio Sanabria till att Mattia Perin fick göra en vass räddning.

Genoa blev dessutom i den 30:e minuten tilldelat straffspark, men i slutändan dömdes straffen bort efter VAR-granskning. Genoa-anfallaren Christian Kouame fick först bollen på armen efter inlägg och sedan träffade bollen Joao Cancelos arm i straffområdet.

I andra halvlek fick i stället Juventus till synes utdelning. Paulo Dybala tackade för förtroendet och ordnade 1-0 till bortalaget, men fick lite senare se målet dömas bort efter VAR, då det var offside i en situation innan målet.

Det gav Genoa fortsatt trygghet att trycka på framåt och i den 72:e minuten sköt förre Juventus-mittfältaren Stefano Sturaro 1-0 med ett avslut utanför straffområdet och i den 81:a minuten utökade Goran Pandev till 2-0.

Juventus lyckades därefter inte vända på matchen och föll med samma siffror till säsongens första förlust i Serie A. Senast Juventus förlorade var den 22 april i fjol mot Napoli och laget hade därmed 31 raka ligamatcher, varav 27 den här säsongen, utan förlust.

- Jag förväntade mig ett annat Juventus. Vi stod inte för en bra insats. Vi gjorde några misstag och sedan kom ett mål från ingenstans, säger Juventus-tränaren Massimiliano Allegri enligt Football-Italia.

- Det är en fantatisk sensation. Jag förstod bara för några minuter sedan vad som hände, säger Stefano Sturaro enligt Football-Italia.

- Det har varit ett tufft år för mig. Jag har fortfarande en lång väg kvar till matchform och det här kunde inte varit en bättre gåva. Det här måste vara den energin vi behöver eftersom att Genoa till stor del har ett ungt lag, men med några äldre spelare, fortsätter Sturaro.

Turinlaget toppar än dock ligatabellen överlägset före tvåan Napoli. Om Napoli vinner i dag, så är laget 15 poäng bakom Juventus i Serie A.

Startelvor:

Genoa: Radu - Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito - Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager - Sanabria, Kouame.

Juventus: Perin - Caceres, Bonucci, Rugani - Cancelo, Can, Pjanic, Bentancur, Sandro - Mandzukic, Dybala.

