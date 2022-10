TV: Juventus revansch efter praktfiaskot - krossade Bologna

Juventus stod för ett praktfiasko inför det gångna landslagsuppehållet när man föll mot nykomlingen Monza, som samtidigt tog sin första seger någonsin i Serie A.

När La Vecchia Signora, den gamla damen, tog emot Bologna hemma på Allianz Stadium under söndagskvällen var det därför ett revanschlystet lag som kom till spel.

Juventus inledde starkt och var nära att ta ledningen redan efter 13 minuter. Weston McKennie nådde högst på ett inlägg och fick till en fin nick mot mål, men Bologna-målvakten Lukasz Skorupski stod för ett fint ingripande och avvärjde situationen.

Men sedan slog serbduon Dusan Vlahovic och Filip Kostic till. Den förstnämnde drev boll från egen planhlva och när han nått Bolognas straffområdeskant spelade han fram Kostic, som tog med sig bollen och följde upp med att placera in 1-0 från en snäv vinkel.

Drygt en kvart in i den andra halvleken slog hemmalaget sedan till med två snabba mål. Först avslutade Vlahovic en kontring med att nicka in 2-0 i den 59:e minuten och tre minuter senare, i den 62:a minuten, studsade en passning igenom hela Bologna-försvaret till Arek Milik - som svarade med att dundra in 3-0 på halvvolley.

Kort därefter fick Vlahovic friläge, ett gyllene läge att göra 4-0. Men serben valde att försöka chippa Skorupski och fick se bollen smita strax utanför den bortre stolpen. Juventus hade flera halvlägen till att göra 4-0, men lyckades aldrig få in ett fjärde mål.

Det gjorde nog inte så mycket, dock. Matchen slutade 3-0 och de vitsvarta bärgade sin blott tredje seger för säsongen, vilket innebär att man placerar sig på sjunde plats i Serie A. Bologna, i sin tur, placerar sig på 17:e plats precis ovanför nedflyttningsplats - men Isak Hien och hans Hellas Verona kan kliva om för att skicka ner Bologna på nedflyttningsplats om man besegrar Udinese under måndagen.

- Det var mitt första mål för Juventus så jag är väldigt lycklig. Det var en viktig match för oss, att få dessa tre poäng. Nu måste vi fortsätta så här genom att jobba hårt och fortsätta tro, säger 1-0-skytten Filip Kostic till italienska Dazn efter matchen och fortsätter med att tacka sin landsman:

- Jag jobbar bra med Dusan. Jag tackade honom för assisten och hoppa jag kan betala tillbaka nästa match.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic.

Bologna: Skorupski - De Silverstri, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis - Schouten, Dominguez - Orsolini, Soriano, Sansone - Arnautovic.