TV: Juventus-talang matchhjälte - sänkte bottenlag

Juventus tog i kväll emot Empoli hemma i Serie A utan Cristiano Ronaldo i matchtruppen, då portugisen dras med skadeproblem. Juventus hade till en början svårt att få det att lossna, men fick till slut utdelning i andra halvlek.

19-årige jättelöftet Moise Kean, som under senaste landslagsuppehållet gjorde två mål för Italien i EM-kvalet, hoppade in i den 69:e minuten och behövde bara tre minuter på planen för att bli målskytt. Kean blev i den 72:a minuten framnickad av Mario Mandzukic till ett bra avslutsläge någon meter in i straffområdet och sköt Juventus till 1-0-seger.

- Han har karaktären och kvaliteten för att bli en jättebra spelare, men det har också många haft genom åren som sedan tappat det, säger Juventus-tränaren Massimiliano Allegri enligt Football-Italia.

Kean är därmed nu noterad för tre mål på fem ligamatcher den här säsongen, samtidigt som Juventus fortsatt är ohotad etta i ligatabellen i Serie A.

- Det är aldrig lätt efter ett landslagsuppehåll och vi var bra och vann med 1-0. Det är ytterligare ett steg framåt, säger Allegri.

Moise Kean can’t stop scoring! No Ronaldo, no problem! The super sub off the bench wins it for @juventusfc with a fine finish inside the box!



Watch all games, live on Strive: https://t.co/0g1nVDfxOk#JuventusEmpoli #LiveOnStrive pic.twitter.com/NNTLmGSY4l