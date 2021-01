TV: Juventus vann toppmötet med Milan - Kulusevski med fin framspelning

Inför säsongen handlade snacket om vilket lag av Inter och Juventus som skulle vinna Serie A-titeln. När snart hälften av säsongen har spelats är Milan ytterligare en kandidat till att vinna Scudetton detta år.

I onsdagens toppmöte mellan Milan och Juventus inledde bortalaget från Turin bäst. Juve radade upp chanser där bland annat Federico Chiesa hade ett skott i stolpen.

Samme man skulle sedan ge Juventus ledningen efter drygt 15 minuters spel. Han fick bollen ute till höger på offensiv planhalva, passade in bollen till Paulo Dybala som via en läcker klackspark spelade tillbaka bollen till Chiesa. Yttermittfältaren tog sig in i straffområdet och med ett distinkt avslut satte han dit 1-0 för Juventus.

- Det är genialt av Paulo Dybala, kommenterade C Mores Jesper Hussfelt.

Första halvlek var en fartfylld historia och lagen bytte chanser med varandra. Ju längre första halvlek gick, desto bättre spelade Milan och med några minuter kvar till halvtid skulle 1-1-målet komma.

Rafael Leao fick bollen på offensiv planhalva, tog fart och med en passning i sidled spelade han fram Hakan Calhanoglu som med ett distinkt avslut satte dit 1-1. I en sekvens tidigare kunde Juventus fått frispark sedan Adrien Rabiot gått omkull i en duell, men domaren valde att inte ge frispark och Milans mål godkändes därmed trots stora protester från Juventus-lägret.

Juventus skulle dock komma tillbaka. Och åter igen var det firma Dybala-Chiesa som låg bakom ett mål framåt en bit in i andra halvlek.

Argentinaren Dybala skickade en passning till Chiesa som avancerade in i straffområdet och från en position till höger i straffområdet placerade yttermittfältaren läckert in 2-1. Ett klassavslut av Chiesa.

Några minuter efter Juventus 2-1-mål byttes Dejan Kulusevski in och med ungefär tio minuter kvar av matchen skulle svensken sätta avtryck.

Han fick bollen till höger på mittfältet, tog sig förbi Alessio Romagnoli och spelade in bollen till Weston McKennie som från nära håll kunde trycka in 3-1 för Juventus.

-Vilken framspelning av Kulusevski, sade C Mores expert Matias Concha i sändningen.

McKennies mål blev matchens sista och Juventus vann därmed matchen med 3-1, vilket också innebar att Milan förlorade för första gången i Serie A denna säsong.

- Vi var tvungna att ge allt och vi får ge våra motståndare beröm för att de klarade av att ta tillbaka ledningen, säger Milans tränare Stefano Pioli till Sky enligt Football-Italia efter matchen.

Han fortsätter:

- Vi gjorde det vi skulle, skapade chanser och oundvikligen släppte vi till ett par själva. Men efter att ha hamnat i underläge för andra gången var det svårt att komma tillbaka in i matchen igen.

Segern mot Milan innebär att Juventus nu är sju poäng bakom Milanolaget, som fortsatt toppar Serie A.

Lagens startelvor:

Milan: Donnarumma - Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Calabria, Kessie - Castillejo, Calhanoglu, Hauge - Leao

Juventus: Szczesny - Danulo, Bonucci, De Ligt, Frabotta - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey - Dybala, Ronaldo