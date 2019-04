TV: Kean målskytt igen - frälste Juventus i toppmötet

Juventus leder den italienska ligan i överlägsen stil rusar mot nästa ligatitel. Under lördagen var Torinolaget nära att tappa poäng mot Milan, men jättetalangen Moise Kean ville annat.

Milans Krzysztof Piatek öppnade målskytt efter 39 minuters spel och Milanolaget ledde i halvtid.

Efter 60 minuter tilldömdes Juventus straff och den förvaltade Paulo Dybala på bästa sätt genom att sätta dit 1-1.

Därefter led matchen mot kryss, men i slutet klev Moise Kean fram och satte dit avgörande 2-1. Målet var hans tredje raka i klubblaget.

Juventus har spelat ihop 84 poäng på 31 omgångar och tvåan Napoli har inkasserat 63 poäng efter 30 matcher. Milan ligger på fjärdeplats och har en poäng ned till Atalanta. Atalanta har dock en match mindre spelad än Milan.

Se Piateks fullträff nedan.

