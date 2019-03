TV: Martinez bakom Inters derbyseger - ett mål och en assist

Inter fick en drömstart på debyt då man tog ledningen redan efter tre spelade minuter. Ivan Perisic spelade in från högersidan till Lautaro Martinez, som befann sig i straffområdet. Argentinaren nickade ned och på nednicken var Matias Vecino först framme och fläkte in 1-0. Ställningen stod sig till halvtid, men efter paus bjöds det på ett målkalas.

I den 51:a minuten nådde Stefan De Virj högst på en hörna och utökade till 2-0. Men sedan vaknade Milan till liv och kort därefter gjorde Tiemoue Bakayoko sitt första mål för Milan på en inläggsfrispark.

Inter kom dock att utöka igen. Inter tilldömdes straff i den 67:e minuten och den förvaltade Lautaro Martinez på allra bästa sätt genom att sätta dit 3-1. Men Milan vägrade släppa greppet och bara minuter senare hittade Milan-mittbacken Matteo Musacchio nätet efter en stökig situationen i straffområdet.

Milan försökte därefter att forcera in ett kvitteringsmål och det var snubblade nära. Precis i slutet hade laget en chans som var nära på att slinka in bakom Samir Handanovic och efter det hade man ytterligare ett gyllene läge, men Inter lyckades knipa segern med 3-2.

Intertränaren Luciano Spalletti var givetvis nöjd efter slutsignalen.

- Vi får säga bra gjort till Lautaro för straffen, bra gjort till Persic för löpningarna och bra gjort till samtliga för vad ni gjorde. Stort bravo till alla i omklädningsrummet, säger han enligt Foootball-Italia.

Luciano Spalletti berömde också Martinez lite extra.

- Lautaro är kraftfull, har teknik och självförtroende. Man behöver bara titta honom i ögonen för att se att han kan klara av vad som helst. Vi har hittat en ung anfallare som kan lösa en hel del för oss.

Segern innebar att Inter klev om Milan i Serie A och nu ligger det blåsvarta Milanolaget på tredjeplats i ligan.

Lagens startelvor:

Milan: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Paqueta - Suso, Piatek, Calhanoglu.

Inter: Handanovic – D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah – Gagliardini, Brozovic, Vecino – Politano, Martinez, Perisic

