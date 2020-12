TV: Milan kvar i serieledning - vann efter historiskt mål: "Märkligaste jag sett"

Milan bortaspelade under söndagen mot Sassuolo i Serie A. Milan kom till spel utan skadade Zlatan Ibrahimovic, men med förre Bajen-talangen Emil Roback, 17, på bänken för första gången. Roback kom inte till spel, men fick följa en fin Milan-match från sidan.

Milan fick nämligen en drömstart, sex sekunder in i första halvlek. Det var all tid Milan behövde på sig för att ta ledningen i matchen. Rafael Leao blev då frispelad i straffområdet och var kylig till 1-0. Det var därmed det snabbaste målet någonsin i Serie A. Tidigare hade Piacenzas Paolo Poggi rekordet med ett mål efter åtta sekunder i december 2001.

- Har du någonsin sett en start som den här på en fotbollsmatch tidigare? Alla sticker! Hela Milan, sa C Mores kommentator Jesper Hussfelt i sändningen.

- Det var det märkligaste jag sett någonsin, sa C Mores expert Matias Concha.

Milan trodde sig sedan utöka till 2-0, men det målet blev bortdömt. Milan fick i stället fira dubblad ledning lite senare, då Alexis Saelemaekers, i den 26:e minuten, avslutade en fin kontring till 2-0. Det stod sig första halvlek ut.

Milan kontrollerade sedan andra halvan av matchen, men ändå blev det lite nerv i slutminuterna. Domenico Berardi slog då en frispark, via en motståndare, i mål till reducering, men trots det höll Milan sedan undan till seger med 2-1.

- Vi är Milan, och den här matchen var väldigt viktig, då vi tappade poäng i förra matchen, säger Leao till italienska Sky.

Leao menar även att Milan hade förberett sig på att attackera direkt, vilket därmed låg bakom lagets historiskt snabba ledningsmål.

- Vi försöker alltid att attackera, och lyckligtvis gjorde vi mål. Vi gjorde ett bra jobb.

Milan toppar därmed fortsatt Serie A med en poäng ner till tvåan Inter och med fyra poäng ner till Juventus på tredje plats i ligan.

Startelvor:

Sassuolo: Consigli - Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio - Bourabia, Lopez - Berardi, Djuricic, Traore - Defrel.

Milan: Donnarumma - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz - Leao.

