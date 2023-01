TV: Milans usla form håller i sig - sämst sedan 1997

Ett formsvagt Milan såg ut att gå mot ett trendbrott när Olivier Giroud läckert klackade in bollen i nät, bara minuter in i söndagens möte med bottenlaget Sassuolo på San Siro. Men målet dömdes bort för offside efter VAR-granskning - vilket blev startskottet på ytterligare en tung smäll för den regerande mästaren.

I 19:e minuten prickade nämligen Grégoire Defrel in ledningsmålet för gästerna och bara två minuter senaste utökade Davide Frattesi till 0-2. Hemmalaget var chockat.

- Vad är det som händer i Milan? frågade sig C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Värre skulle det bli för Milan.

Olivier Giroud nickade förvisso in ett reduceringsmål, men efter halvtimmen spelad såg Domenico Berardi till att återigen ge Sassuolo ledningen med två bollar. Och när Armand Laurienté gjorde 1-4 på straff i inledningen av andra halvlek var det spiken i kistan.

- Herregud, andra halvleken hann knappt dra igång, sa Pinthorp i sändningen.

På läktaren satt Zlatan Ibrahimovic, som fortfarande inte är tillbaka efter knäoperationen han genomförde i fjol. Svensken såg måttligt road ut av spelet på San Siro.

- Det känns som att Zlatan kommer att behövas den här våren på många sätt för Milan, sa Adam Pinthorp.

Milan förlorade till slut med 5-2 och har nu sex raka matcher utan seger. I skrivande stund ligger man kvar på fjärdeplatsen, som innebär spel i Champions League nästa säsong, men då har man en match mer spelande än jagande lag.

Enligt statistiktjänsten OptaPaolo var det första gången sedan april 1997 som Milan släppte in minst fem mål på hemmaplan i en Serie A-match. Då stod Juventus för motståndet (1-6).

Efter matchen fick laget utstå rejält med kritik, men främst var huvudtränare Stefano Pioli i skottgluggen.

"Den som huvudsakligen är ansvarig för den här kollapsen är Stefano Pioli. Att släppa in fem mål mot Sassuolo efter att ha släppt in fyra mot Lazio och tre i derbyt (mot Inter) är oacceptabelt för ett lag som har Scudetton på sitt bröst", skriver Daniele Longo, Calciomercato-journalist som följer Milan på nära håll, på Twitter.

För Sassuolo var segern den första på åtta matcher i Serie A.

Startelvor:

Milan: Tatarusanu - Calabria, Kalulu, Gabbia, Hernández - Krunic, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic - Giroud.

Sassuolo: Consigli - Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio - Frattesi, Obiang - Berardi, Traoré, Laurienté - Defrel.

5 - AC Milan have conceded at least 5 goals in a Serie A home match for the first time since 6 April, 1997 (1-6 vs Juventus). Historical.#MilanSassuolo